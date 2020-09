Primeira-dama testa negativo para covid-19

PUBLICIDADE

A primeira-dama do Distrito Federal, Mayara Noronha Rocha, testou negativo para a covid-19. Mayara fez o teste após o governador Ibaneis Rocha ser diagnosticado com a doença no fim da tarde de terça-feira (8).

O resultado do exame de Mayara saiu nesta quarta (9). A informação foi confirmada ao Jornal de Brasília. Os filhos de Ibaneis também testaram negativo.

Ibaneis fará exames nesta quarta (9) em um hospital da rede privada. Na madrugada de terça (8), começou a apresentar coriza e tosse, cerca de dois dias após viajar na companhia de um amigo que estava com o vírus no organismo, mas assintomático. Este amigo avisou assim que soube do diagnóstico positivo; os sintomas e o contato direto com uma pessoa contaminada levaram o governador fazer um teste, e o resultado positivo saiu no fim da tarde.

Os deputados distritais Rodrigo Delmasso (Republicanos), Fábio Felix (PSOL), Cláudio Abrantes (PDT), Arlete Sampaio (PT) e Chico Vigilante desejaram melhoras ao governador e falaram de maneira geral sobre a pandemia.

Infecções no GDF e na cúpula nacional

No alto escalão do DF, além de Ibaneis e Paco Britto, contraíram a covid-19 os secretários José Humberto Pires, de Governo, e André Clemente, de Economia. O ex-secretário do DF Legal Gutemberg Tosatte também testou positivo para a doença em junho, antes de ser exonerado.

O comandante-geral da Polícia Militar (PMDF), Julian Rocha Pontes, e o presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal (Iprev), Ney Ferraz Júnior, também foram infectados.

Até agora, ao menos 12 governadores – além do presidente Jair Bolsonaro, da primeira-dama Michelle Bolsonaro, do filho Jair Renan e de ministros – contraíram o vírus. Antes de Ibaneis, o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), confirmou o diagnóstico e disse suspeitar de contaminação por meio de alguma embalagem recebida em casa.

Além deles, também já foram infectados Wilson Witzel (PSC-RJ); Helder Barbalho (MDB-PA); Paulo Câmara (PSB-PE); Renan Filho (MDB-AL); Antonio Denarium (sem partido-RR); Renato Casagrande (PSB-ES); Mauro Mendes (DEM-MT); Carlos Moisés (PSL-SC); Belivaldo Chagas (PSD-SE); Eduardo Leite (PSDB-RS); e Wilson Lima (PSC-AM).