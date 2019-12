Policia Civil vai comprar 5.000 kits de armamentos

PUBLICIDADE 

Nesta segunda-feira a Polícia Civil divulgou uma licitação para comprar 5 mil kits de armamentos para o próximo ano.

Na solicitação estão pistola nova e de primeiro uso, acompanhada de seu respectivo carregador, destinada ao uso individual, de porte, semiautomática e de calibre 9x19mm; três carregadores sobressalentes; um coldre velado; um coldre ostensivo; um porta-carregador duplo; um conjunto de manutenção/limpeza; uma maleta de transporte individual da pistola; e um manual de instruções em português brasileiro, conforme especificações e condições estabelecidas no termo de referência constante do Anexo I do Edital.

O valor estimado da licitação é de R$ 20.505.987,39. O prazo de entrega é de 120 dias corridos sendo que a data limite do recebimento das propostas é 11 de fevereiro de 2020, às 10h30.

Com informações da PCDF.