PMDF prende suspeitos e recupera carro roubado em Ceilândia

PUBLICIDADE

Os policiais militares do Grupo Tático Motociclístico do 10º Batalhão (GTM 30) prenderam, por volta das 14h deste sábado (02), dois homens suspeitos de roubo. Os agentes realizaram a abordagem da dupla em uma casa no conjunto I da QNO 16 em Ceilândia.

A ação aconteceu após os policiais receberem uma denúncia a respeito de um carro roubado e que estaria sendo usado no cometimento de crimes naquela região.

A equipe encontrou o veículo estacionado em frente a uma residência, na qual estavam cinco homens e dois adolescentes bebendo na garagem. Após a chegada dos policiais, um deles tentou fugir, porém com o apoio do helicóptero da PMDF (Fênix) foi localizado.

Os suspeitos foram levados para 15ª Delegacia, onde dois deles foram reconhecidos pela vítima como autores do roubo ocorrido no dia 29/12 em Águas Lindas – GO.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Seis dos abordados já possuíam passagens por roubo, furto em residência, tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo, dentre outros crimes. Sendo que um dos autores do roubo tinha passagem por homicídio.

A ação contou com a participação das equipes do GTM 30 com apoio das viaturas de área e do Gtop 30.