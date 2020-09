PMDF impede que suspeitos joguem celulares e drogas dentro de presídio

PUBLICIDADE

A Polícia Militar (PMDF) deteve dois homens que se preparavam para jogar celulares e porções de drogas dentro do Centro de Progressão Penitenciária (CPP), no Setor de Indústria e Abastecimento (SIA). O caso ocorreu na madrugada desta terça-feira (8), por volta de 4h50.

Militares patrulhavam a região, quando viram um carro e fizeram a abordagem. O condutor, que é motorista de aplicativo, disse que havia acabado de deixar dois homens no Trecho 17. Os policiais, então, foram em busca da dupla, que foi encontrada em um matagal perto da linha férrea portando uma corda e dois tubos lacrados com fita adesiva.

Perguntados, os suspeitos disseram que pediram o carro de app e desceram no SIA com o intuito de arremessar os celulares e as drogas para dentro do CPP.

A dupla foi encaminhada para a 1ª Delegacia de Polícia (Asa Sul). Lá, os policiais abriram os tubos e encontraram pacotes de maconha, duas porções de cocaína, quatro celulares, fones de ouvido, carregadores, pacotes de fumo, isqueiros e cigarros. Os homens presos foram autuados por tráfico de drogas.