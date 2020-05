PMDF encontra pé de maconha e munições em casa na Estrutural

PUBLICIDADE 

Por volta de 22h40 desse domingo (3), a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), por meio do Gtop 35, fazia patrulhamento na Cidade Estrutural quando avistaram um homem que, ao ver a presença da viatura, ficou nervoso.

A corporação resolveu abordá-lo e encontrou, com ele, quatro munições calibre 38. Os policiais conseguiram autorização com a irmã do suspeito para entrar na residência, em Santa Luzia, onde encontraram um substância similar à cocaína, dezenas munições calibre .40, uma balança de precisão, um celular de procedência duvidosa e um pé de maconha plantado no quintal.

A equipe do Gtop chamou uma equipe de BpCães para auxiliar e, após os procedimentos padrões, o suspeito foi levado para a 1ª Delegacia de Polícia (DP).