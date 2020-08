PMDF compra fuzis para missões especiais

PUBLICIDADE

A Polícia Militar (PMDF) comprou fuzis para destinar ao Comando de Missões Especiais (CME/PMDF). Também foram comprados carregadores, bolsas e maletas para transportes, bandoleira e outros acessórios.

As armas foram adquiridas por meio de licitação internacional. Os fuzis são da empresa turca Kale Kalip. Eles pesam cerca de 3 kg, foram vistoriados ainda na fábrica e disparam pelo menos 6 mil vezes sem apresentar falhas, segundo a corporação.

Por se tratarem de armas específicas para as tropas do CME, as demandas são peculiares e as armas precisam apresentar certas características que se adequem ao uso, como por exemplo o emprego em uma aeronave, o emprego por um operador do Bope em missão de resgate de reféns ou em combate rural, entre outras ocasiões.