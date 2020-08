Pets: não abandone o seu amigo

PUBLICIDADE

Pandemia aumenta a devolução de cães

Associação denuncia que, por dia, recebe 10 emails com desistência dos pets

Desde o início da pandemia do novo coronavírus no Distrito Federal, em março, a Associação Protetora dos Animais do DF (ProAnima) tem recebido mensagens por e-mail de donos de animais de estimação que querem se desfazer de seus pets adotados ou até comprados.

De lá para cá, a ONG sem fins lucrativos constatou um crescimento de 60% na intenção de devolução os animais. A principal explicação é que não têm mais como cuidar do bichinho.

A associação acredita que a maioria das pessoas não estão sabendo sabem lidar muito bem com as mudanças na rotina, que afeta também os bichinhos. “Aumentaram os pedidos de devolução. Tem dono querendo se desfazer porque acha que o animal pode transmitir o novo coronavírus para a avó que mora junto com eles. Outra explicação que recebemos muito é sobre situação financeira e casais que se separaram. A grande desculpa é que não têm tempo para cuidar do animal. A gente recebe dez e-mails por dia. São questões fáceis de resolver. Muitas vezes uma simples orientação pode ajudar a pessoa a desistir de se desfazer do animal. Falamos para contratarem uma pessoa que possa cuidar do cachorro. Mas essas coisas acontecem porque a pessoa está em um momento de desespero mesmo”, afirma Mara Moscoso, diretora-geral da ProAnima.

Mara explica a importância da pessoa respeitar a adoção responsável, que tem cinco etapas para o bem-estar do animal: estar livre de desconforto, com um ambiente adequado para o tipo de animal; não deixar o pet passar fome ou sede; não gerar medo ou estresse no bichinho; dar tratamento veterinário sempre quando preciso; e, por fim, dar espaço suficiente para o animal se comportar naturalmente.

“O planejamento familiar também é importante. Eu que moro sozinha, por exemplo, não incomodo ninguém. Se eu morasse com uma família, teria que ver se todos iriam concordar com a doação do animal. Quem tem animal tem que se planejar quando tiver que viajar ou passar o dia inteiro fora. Quem iria cuidar dele? São as questões dos cuidados do dia a dia do animal. É uma autoavaliação, saber da sua capacidade de criá-lo e do que você pode fazer”, analisa a representante da ONG.

Paciência para educar

Mara fala sobre a questão da mudança de comportamento que o animal também teve nesta pandemia. “Quando você sai um pouquinho, o cachorro já faz um escândalo. O animal muda de comportamento, às vezes faz xixi no lugar errado, faz no tapete. Tenho orientado as pessoas a buscarem um profissional da área. Muitas abandonam os animais por conta de comportamento. Da mesma forma que tem que educar o filho, tem que educar o animal. Não é bater e ser agressivo. É ensinar onde não fazer xixi, dar brinquedo e atenção”, esclarece a diretora da ProAnima.

Doação responsável on-line

Para usar a internet em prol da doação de animais e evitar a aglomeração de um evento presencial, foi criada a campanha Adote um Aubraço do Taguatinga Shopping Solidário, em parceria com o abrigo Toca Segura. De forma totalmente on-line, entre os dias 17 de agosto e 30 de setembro, interessados poderão se candidatar a adotar um cachorrinho que precisa de um lar.

A necessidade de adoção sendo que o Brasil soma mais de 4 milhões de animais vivendo em abrigos, sob tutela de famílias carentes ou em situação de rua. Outros 140 milhões vivem com suas famílias, segundo o Instituto Pet Brasil (IPB).

“Nos adaptamos ao momento para oferecer ao público a 1ª edição do Taguatinga Shopping da Feira de Adoção 100% on-line. É uma oportunidade segura de encontrar um novo melhor amigo e adotar um pet sem sair de casa. Desejamos que os cachorrinhos tenham uma chance de ter um lar e carinho mesmo no período delicado que estamos vivendo”, afirma Maíra Garcia, gerente de marketing do Taguatinga Shopping.

Para se inscrever, basta acessar o site. Em seguida, a pessoa é direcionada a uma página onde encontra cards com fotos e descrições de todos os 50 cachorrinhos disponíveis para adoção. Depois de escolher qual adotar, é preciso preencher um formulário com dados pessoais e aguardar o contato do abrigo.

O Toca Segura também fará uma triagem para se certificar que o solicitante tem as devidas condições de adotar o animal. Caso sim, a equipe do abrigo entregará o pet na casa da pessoa.