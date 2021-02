Pelo segundo dia seguido, DF sofre com tempestade surpresa

PUBLICIDADE

Depois de um forte temporal na última quarta-feira (3), o Distrito Federal voltou a ter chuvas que ocasionaram na falta de energia em diversas regiões da cidade, nesta quinta.

Além dos problemas com a luz, o brasiliense sofreu com fortes correntes d’água em residências e comércios, além de desabamentos parciais de estruturas. No centro da capital federal várias tesourinhas ficaram alagadas, com carros submersos.

De acordo com a CEB, um grande número de demandas, em especial na Região Leste (Paranoá, Planaltina e Sobradinho) e na Região Oeste (Ceilândia, Taguatinga e Brazlândia) foram atendidas. A central do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) saiu do ar durante a tempestade.