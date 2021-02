Chuva surpreende brasilienses e deixa regiões sem energia

PUBLICIDADE

No início da noite desta quarta-feira (3), o Distrito Federal foi surpreendido por uma forte chuva. O resultado foram diversas regiões sem energia.

Na Asa Norte, as quadras 711, 106, 107, 116, 911, 116 e 109 foram afetadas pelo apagão, assim como no Guará II e na QE 28. Lago Norte, Sobradinho e Águas Claras também tiveram queixas.

De acordo com a Companhia do Metropolitano (Metrô-DF) a circulação dos trens foram interrompidas por conta do temporal . Em nota, a estatal informou que funcionários da empresa atuam para reestabelecer o serviço com urgência.

“Devido a uma ocorrência em função das fortes chuvas desta quarta-feira à noite (03/02), a circulação dos trens está interrompida. Estamos atuando para normalizar a operação o mais rápido possível. Lamentamos pelos transtornos”, diz o texto divulgado.