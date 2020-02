PCDF prende indivíduos de alta periculosidade

PUBLICIDADE 

Por meio do Departamento de Atividades Especiais (DEPATE), a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) deflagou a décima operação do departamento, que contou com o apoio da Divisão de Capturas e Polícia Interestadual (DCPI), Divisão de Operações Especiais (DOE) e Divisão de Apoio Logístico e Operacional (DALOP).

A operação, que teve início na manhã desta segunda-feira (10), já prendeu 7 pessoas, incluindo um estuprador e um homicida. As equipes da DOE empregadas na operação ainda permanecem na Ceilândia realizando abordagens nos locais identificados com alto índice de criminalidade (levantamentos realizados pelo DGI – Departamento de Inteligência e Gestão da Informação).

Ao longo do mês de janeiro e início do mês de fevereiro, em função de sucessivas operações realizadas, um total de 156 pessoas com mandados de prisão criminal já foram presas pelas unidades do DEPATE.

Importante destacar, na oportunidade, o grande apoio dado pelo DGI nessas operações.

Com informações da PCDF