Oportunidade: IFB oferta mais de 1,4 mil vagas para cursos técnicos gratuitos

PUBLICIDADE

O Instituto Federal de Brasília (IFB) lançou, nesta semana, os editais do Processo Seletivo 2020/2 e, até o dia 21 de agosto, está com as inscrições abertas. O instituto oferece 1,4 mil vagas com mais de 20 opções, nas áreas de Desenvolvimento de Sistemas, Eletromecânica, Gastronomia e Vestuário.

As oportunidades em cursos técnicos são para às áreas de Eventos, Desenvolvimento de Sistemas, Comércio, Serviços Públicos, Equipamentos Biomédicos, Eletrônica, Manutenção Automotiva, Logística, Agropecuária, Cozinha, Panificação, Controle Ambiental, Edificações, Secretaria Escolar, Secretariado, Desenvolvimento de Sistemas Educacionais, Eletromecânica, Manutenção e Suporte de Informática e Vestuário. Essas vagas são destinadas a ofertas nas unidades de Brasília, Ceilândia, Estrutural, Gama, Planaltina, Riacho Fundo, Samambaia, São Sebastião e Taguatinga.

Há ainda oportunidades para quem deseja cursar o ensino médio no IFB na modalidade Proeja – para jovens e adultos, para os cursos de Administração, Edificações e Artesanato. As vagas são para as unidades do Gama, Samambaia e Taguatinga. Além destes, destaque para os cursos de Segurança do Trabalho, ofertado pelo Campus Ceilândia, com 80 vagas em ensino de Educação a Distância (EaD) e; para o curso de Agroindústria 40 vagas, no Campus Planaltina, em regime de alternância, conforme modalidade detalhada abaixo.

As inscrições são gratuitas e on-line e podem ser feitas do dia 10 a 21 de agosto pelo sistema processoseletivo.ifb.edu.br. A seleção final será por sorteio eletrônico e, o início das aulas está previsto para novembro de 2020. Lembrando que o IFB destina parte de suas vagas para ações afirmativas. Verifique nos editais como proceder para concorrer, caso se encaixe nos critérios. Saiba mais sobre as modalidades de ensino no IFB disponíveis para este processo seletivo, que será realizada em nove campi do Instituto no Distrito Federal.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE