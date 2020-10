Obras do Parque Itapoã estão 13% concluídas

PUBLICIDADE

O governador Ibaneis Rocha visitou, nesta terça-feira (13), o canteiro de obras do Itapoã Parque, conjunto habitacional que vai beneficiar mais de 50 mil pessoas ansiosamente à espera da casa própria. 13% da primeira etapa da construção já foi atingida , em um cenário em que boa parte dos prédios está com a estrutura adiantada. Todo o complexo – cujo projeto prevê estacionamentos, praças e jardins, entre outros espaços – já tem 6% dos serviços concluídos.

A previsão é de que em 2021 as primeiras unidades sejam entregues aos habilitados pela Companhia Habitacional do DF (Codhab-DF). Duas mil famílias serão beneficiadas nesta primeira leva de distribuição de apartamentos.

“Essa é a maior obra que nós temos hoje para moradia popular. Aqui a previsão é para mais de 12 mil famílias e nós esperamos, ainda no nosso governo, entregar pelo menos a metade dessas moradias à população. Nós estamos cumprindo o objetivo de dar moradia a quem precisa”, disse o governador Ibaneis Rocha durante a visita às obras.

Mais do que um condomínio, o Itapoã Parque é um bairro para 50 mil pessoas – o número tem como base a média de pessoas por família, que é de quatro membros. A imensa obra é erguida em uma área de 200 hectares, o equivalente a 200 campos de profissionais de futebol, e será inaugurada com equipamentos públicos como escolas, unidade de saúde, praças, jardins e centros de assistência social. O local também terá centros comerciais em lotes a serem vendidos pela Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal (Terracap).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

É justamente toda essa infraestrutura que chama a atenção do Itapoã Parque. Diferentemente de outros empreendimentos, construídos no passado sem equipamentos públicos, este conta com a estrutura necessária para atender à população.

“Temos muitas reclamações de outros bairros que foram construídos sem estrutura. Aqui teremos Unidade Básica de Saúde, escolas, postos policiais, enfim, tudo o que precisa para atender à comunidade. Aqui é uma cidade, 12 mil moradias é uma cidade com muitas pessoas e que precisa desses equipamentos exatamente para as pessoas morarem com conforto e terem acesso a todos os serviços públicos”, acrescentou Ibaneis Rocha.

Diretor-presidente da Codhab, Wellington Luiz endossou o discurso do governador. “Não adianta ter só moradia quando há um conjunto de necessidades que precisam ser atendidas, como escolas e saúde. O Itapoã Parque vem com esse conceito de ter toda a infraestrutura, atendendo a famílias que vão se estabelecer aqui e outras que moram na região. É o governo trabalhando para aqueles que mais precisam”, arrematou.

A obra é executada pela empresa JC Gontijo, contratada por licitação, e já gerou 6 mil empregos, entre diretos e indiretos, desde janeiro de 2019.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Subsídio

O Itapoã Parque é um empreendimento habitacional erguido com recursos do programa Minha Casa, Minha Vida. Os apartamentos serão vendidos com subsídio do governo e financiados pela Caixa Econômica Federal.

São unidades de dois e três quartos, com tamanhos de 46 e 60 metros quadrados. As unidades custam R$ 112 mil e R$ 114 mil, respectivamente, valor bem abaixo do que é praticado no mercado imobiliário convencional.

Serão beneficiadas famílias das faixas 1,5, 2 e 3 do eixo Morar Bem, programa habitacional do DF vinculado ao Minha Casa, Minha Vida. Ou seja, aquelas com renda familiar mensal entre R$ 1,8 mil e R$ 7 mil.

Atualmente, cerca de 400 mil famílias estão na lista da Codhab com interesse em adquirir a casa própria.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As informações são da Agência Brasília