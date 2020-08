Número de casos de covid-19 cairão no fim de agosto, aposta governador

PUBLICIDADE

O governador Ibaneis Rocha acredita que o número de pessoas infectadas diariamente pela covid-19 começará a cair no fim de agosto.

“A projeção que os nossos técnicos dão é de que nós vamos ter, nos próximos 15 dias, uma leve diminuída, para depois começarmos a reduzir no final do mês de agosto”, afirmou Ibaneis, em entrevista à rádio CBN.

Para ter maior controle dos números, o chefe do Executivo local contou que pretende retomar a testagem em massa na capital. “Quero pegar dois ciclos de 14 dias para saber quando é que a gente chega lá [na queda de casos]”, comentou.

Desta forma, os postos de drive-thru que foram implantados no início da pandemia e desativados no fim de junho, deverão voltar a funcionar. Ibaneis conta que contratou uma empresa para retomar o serviço. “A contratação já foi feita incluindo os postos e as pessoas que irão fazer a coleta.”

O último balanço divulgado pelo GDF no domingo (9) aponta que 123.057 pessoas já foram infectadas pela covid-19 na capital. Destas, 105.420 estão recuperadas e 1.731 vieram a óbito.

Reabertura, fiscalização e índice

Na avaliação do governador Ibaneis Rocha, a reabertura do comércio e de demais setores no Distrito Federal em meio ao pico da pandemia do novo coronavírus não reduziu de forma brusca o índice de isolamento da população.

Ibaneis aponta que, quando o GDF optou por reabrir o comércio, o índice era de 42%. Segundo o governador, os números atuais apurados por equipes do Buriti apontam um índice de 39%.

“As pessoas não conseguem ficar mais de 60 dias isoladas. Isso faz parte de estudos internacionais, e nós já vínhamos acompanhando isso aqui no DF”, comentou. “É muito melhor tentar fazer a conscientização da população sobre uso de máscara, distanciamento… Passa a ser uma cultura das pessoas.”

Na visão do governador, o DF não tem condições de fiscalizar todos os comércios da capital, sobretudo bares e restaurantes. “A maioria dos bares e restaurantes, principalmente nos locais mais carentes, que estavam abrindo na marra. Nós não temos uma capacidade de fiscalização para fiscalizar todos os comércios da cidade”, afirmou.