Na Renner do Pátio Brasil, casal de gays é agredido no dia dos namorados; Veja o vídeo

View this post on Instagram

⚠️ [alerta: violência LGBTfóbica] Neste fim de semana recebemos a denúncia de mais um ato covarde de homofobia aqui no DF. Em pleno dia dos namorados, o @viniciusgamafurtado e seu marido foram vítimas de agressão dentro das @lojasrenner, no @patiobrasil, por serem gays. Como se a discriminação já não fosse absurda o suficiente, o segurança da loja assistiu tudo de forma omissa e só tomou alguma atitude quando foi para proteger o agressor. Dá pra acreditar? Estamos no mês do #OrgulhoLGBT e as empresas precisam mostrar que o compromisso com a diversidade vai além de usar filtro colorido e post temático nas redes sociais. Nosso mandato está acompanhando o caso e o Vinícius formalizará uma denúncia junto à Comissão de Direitos Humanos. LGBTfobia é crime. Não podemos mais admitir que essas demonstrações de ódio e violência fiquem impunes! #LGBTfobiaMATA #bastadehomofobia #DF #JunhoLGBT #LoveIsLove #LGBT #DireitosHumanos