Mulher internada com sintomas do Covid-19 morre no Hran

Após dar entrada no Hospital Regional da Asa Norte (Hran) na última sexta-feira (20), uma mulher com sintomas do novo coronavírus, morreu nesta segunda-feira (23).

A paciente de 61 anos havia sido submetido a um primeiro exame, que testou negativo para o covid-19. Após não resistir e ter o óbito confirmado, os médicos do Hran pretendem repetir o teste para poder descartar, ou confirmar a primeira morte pelo novo coronavírus no Distrito Federal.

Até o momento, são 135 casos confirmados da doença e outros 3.631 em investigação. O Hran é a unidade de saúde referência ao combate do covid-19. No hospital, está internada a primeira paciente com coronavírus da capital federal. Com 52 anos de idade, a moradora do Lago Sul está em estado gravíssimo.