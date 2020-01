Mulher é encontrada morta dentro de casa no Núcleo Bandeirante

PUBLICIDADE 

Hoje pela manhã uma mulher de 31 anos, que ainda não teve o nome divulgado, foi encontrada morta em um apartamento do Núcleo Bandeirante. As investigações preliminares no local apontavam se tratar de um homicídio, no entanto a polícia já acredita que seria um de feminicídio. De acordo com a Polícia Civil o autor do crime, teria 48 anos e já foi identificado.

De acordo com informações da Polícia Militar, a mulher foi encontrada por amigos em sua casa no Edifício Tupi, na Avenida do Contorno no Núcleo Bandeirante. Ela estava caída ao lado da mesa de jantar da copa. Os amigos entraram no apartamento porque não tinham notícias da vítima que não atendia ligações e nem teria aberto a porta da residência nos últimos dias. As investigação preliminares indicam que a vítima foi morta na segunda-feira no final da manhã, entre 11h45 e 12h50.

A 11ª Delegacia de Polícia (Núcleo Bandeirante) investiga a morte e os fatos do crime. Um inquérito policial já foi instaurado.