Mulher de Luziânia morre vítima de coronavírus

Uma mulher de 66 anos, moradora de Luziânia-GO, Entorno do Distrito Federal, morreu vítima do novo coronavírus. É a primeira morte por conta da doença no Centro-Oeste.

O governador do Estado de Goiás, Ronaldo Caiado, confirmou o óbito através do Twitter. Segundo Caiado, a vítima sofria de hipertensão, doença pulmonar obstrutiva crônica e diabetes, além de já ter contraído dengue. “Meus pêsames e todo apoio e solidariedade à família”, declarou o governador.

Valparaíso

O Entorno do DF registrou, na quarta (25), os primeiros casos da doença. O Governo de Goiás informou que duas mulheres em Valparaíso-GO testaram positivo para o covid-19. Um deles foi infectado por transmissão comunitária — quando não é possível monitorar de onde veio o vírus.

A outra pessoa foi infectada durante uma viagem internacional, segundo a Secretaria de Saúde do Estado de Goiás. As duas pacientes têm idades de 36 a 38 anos e estão em isolamento domiciliar, com sintomas leves e em bom estado.

