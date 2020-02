Motorista de aplicativo é encontrado morto no Sol Nascente

PUBLICIDADE 

Mais um motorista de aplicativo foi encontrado morto no Distrito Federal. Na manhã deste domingo (9). O corpo de Túlio Russel Cesar, 28 anos, foi encontrado no Sol Nascente. Segundo o Corpo de Bombeiro e a Polícia Militar do Distrito Federal Túlio foi localizado por volta das 7h30 no Setor de Chácaras, na VC 311.

Segundo as autoridades, uma chamada local afirmava que uma pessoa teria sido agredida e estaria desacordada, no entanto, encontraram a vítima sem sinais de vida.

O homem faleceu com um tiro na cabeça. Tulio estava desaparecido desde sábado (8). A Polícia Civil foi acionada para perícia. O caso será investigado pela 24ª Delegacia de Polícia (Setor O – Ceilândia).

Foto: divulgação

Foto: divulgação

Tulio foi o terceiro motorista de aplicativo a ser assassinado em 2020 no DF. Nesta segunda-feira (10), uma mobilização envolvendo a categoria está sendo organizado para pedir mais segurança. A concentração está marcada para às 7h, em frente do Estádio Mané Garrincha.