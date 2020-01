Motoboys fazem manifestação no prédio onde PM sacou arma e fez ameaças

PUBLICIDADE 

Por Paula Beatriz

Na tarde desta segunda-feira (20), motoboys foram para frente do prédio onde um policial militar sacou uma arma e fez ameaças para um entregador que estacionou em um lugar errado. A turma está no local há mais ou menos uma hora.

Entenda o caso

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra um policial militar ameaçando um motoboy em um condomínio de Taguatinga Norte, ao lado do Sesi. O PM chega a sacar uma arma da cintura para intimidar a vítima.

A discussão começa com o policial pedindo para o motoboy retirar a motocicleta da frente de uma guarita. O rapaz afirma: “esse cara não tá nem em serviço”; o policial responde: “não interessa”.

A discussão continua e ocorre um princípio de agressão. O motoboy ameaça filmar o comportamento do PM. O militar, então, toma o celular da mão da vítima e, em seguida, saca uma arma da cintura.

A discussão parece ter sido tensa. Veja:

PMDF

Segundo a PMDF, porteiro suspeitou da atitude do entregador e pediu auxílio do policial. O caso aconteceu na noite desde domingo (19).

Ainda de acordo com a PMDF, o motoboy, de 21 anos, teria terminado a entrega que tinha para fazer e continuado no local, com sua moto na frente da guarita do condomínio. Apesar de o porteiro ter informado ao policial uma atitude “agressiva e suspeita”, a corporação não especifica os atos que o entregador estaria praticando.

Motoboy

Em mensagem enviada em um grupo de WhatsApp, o motoboy agredido demonstra medo e tristeza por ter sofrido o que ele classifica de “humilhação”. “Tô bastante chateado com o que aconteceu hoje, tô com medo de ir para casa”. O jovem teme que o policial o persiga, como mostra a mensagem abaixo.

A ocorrência foi registrada na 12ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Centro). Na delegacia, viu-se que o motoboy tem passagens pela polícia por porte ilegal de arma de fogo, desacato, receptação, entre outras, de acordo com a PMDF. A corporação analisará as imagens para verificar possíveis excessos do policial.