Em edição extraordinária do Diário Oficial do Distrito Federal (DODF), o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, restringiu ainda mais o contato entre pessoas para reduzir a proliferação do vírus.

Áreas de grande circulação estarão fechadas a partir desta quinta-feira (19), como o Parque da Cidade, Parque Olhos D’Água, shoppings, Feira da Torre e Feira dos Importados não poderão receber o público.

O decreto prevê, também, o fechamento do Zoológico e de parques ecológicos, recreativos, urbanos, vivenciais e afins. O Zoológico e boates e casas noturnas também deverão fechar.

Veja o que fecha

Zoológico;

Parques ecológicos, recreativos, urbanos, vivenciais e afins;

Boates e casas noturnas;

Atendimento ao público em shoppings, clubes recreativos e feiras populares.

Lojas de shoppings fecharão aos domingos e feriados

A partir desta quinta-feira (19) e seguindo até o dia 30 de abril, lojas dos shoppings do Distrito Federal não funcionarão aos domingos e feriados. Durante a manhã desta quarta-feira (18), os presidentes do Sindicato do Comércio Varejista (Sindivarejista), Edson de Castro, e do Sindicato dos Empregados no Comércio (Sindicom), Gerlada Godinho, se reuniram e tomaram a decisão.

Os dois sindicatos emitiram nota depois de assinatura de Termo Aditivo à Convenção Coletiva de Trabalho abordando a suspensão temporária do trabalho até o fim de abril.