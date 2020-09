Líder do governo na Câmara é alvo da polícia

PUBLICIDADE

A Polícia Civil cumpre, nesta quarta-feira (16), mandado de busca e apreensão no escritório do líder do governo na Câmara dos Deputados, o deputado federal Ricardo Barros (PP).

A operação investiga fraudes na contratação de energia elétrica em 2019. O escritório de Barros fica em Maringá-PR. Também há um mandado de busca a ser cumprido em São Paulo.

A ação é realizada pelo do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do MP e conta com a ajuda da ajuda da Polícia Civil.

Até a última atualização desta matéria, Ricardo Barros não havia se manifestado a respeito da operação.