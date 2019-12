Licitação de pavimentação da VC-371 lançada

PUBLICIDADE 

Nesta terça-feira (17) saiu no Diário Oficial do DF um aviso de licitação da concorrência nº005/2019 onde o Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF) escolherá a empresa que realizará a obra de implantação de pavimentação de da VC-371, do trecho entre a BR-040/BR-050 até a DF-290, que liga o condomínio Total Ville à Santa Maria.

A obra que será executada compreenderá a pavimentação de um trecho com extensão aproximada de 4 km, incluindo a implantação de ciclovia, os serviços de drenagem e sinalização horizontal e vertical. O valor previsto para a execução total dos serviços é de R$ 8,3 milhões. Deste valor, R$1 milhão é proveniente de emenda parlamentar da deputada distrital Jaqueline Silva (PTB).

Durante todo o ano de 2019, o diretor-geral do DER-DF, Fauzi Nacfur Junior, o presidente do Instituto Brasília Ambiental (Ibram), Edson Duarte, a deputada Jaqueline Silva e representantes da construtora Direcional, responsável pela elaboração dos projetos, se reuniram para garantir celeridade nas etapas burocráticas da obra, que é uma demanda antiga da população.

Fases da licitação

A entrega dos envelopes com os documentos das empresas concorrentes, que é a primeira fase da licitação, está marcada para o dia 28 de janeiro de 2020 e acontecerá na Sala de Comissão Julgadora Permanente (CJP), no edifício sede do DER/DF.

A segunda fase, que é a abertura das propostas de preço, será analisada pela comissão e posteriormente divulgada as empresas que estão habilitadas a participarem da concorrência, seguido pela escolha da empresa vencedora do certame. A última fase é a assinatura do contrato e na sequência a assinatura da ordem de serviço, para início imediato dos trabalhos. Todo este trâmite leva aproximadamente 90 dias.

Após o início das obras, a empresa terá 180 dias para executar os trabalhos, que depois de concluído, irá beneficiar aproximadamente 15 mil moradores da região.

Com informações da Agência Brasília.