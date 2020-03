Justiça ordena que creches conveniadas suspendam atividades

PUBLICIDADE 

O Tribunal de Justiça (TJDFT) determinou a suspensão das atividades das creches conveniadas ao Governo do Distrito Federal (GDF). A decisão foi tomada após ação civil pública do Sindicato dos Professores em Estabelecimentos Particulares do Ensino do DF (Sinproep).

Na decisão, o TJDFT determina que a suspensão é imediata e válida por 15 dias. A punição para quem descumprir a ordem é multa de R$ 50 mil.

O Distrito Federal tem, hoje, 104 creches conveniadas. Creche conveniada é aquela que é privada, mas tem convênio com o governo. Além das conveniadas, a capital conta com 339 instituições particulares.