Instalação de Iluminação de LED começa a ser realizada no Sudoeste

Está em pleno avanço a meta do Governo do Distrito Federal de substituir as luminárias convencionais por modelos de LED na iluminação pública de todas as 33 regiões administrativas. Na manhã desta quinta-feira (17), a Companhia Energética de Brasília (CEB) iniciou a execução de melhorias do sistema em diversas áreas do Sudoeste. Participaram da primeira troca de luminárias a administradora da cidade, Tereza Canal Lamb e o deputado distrital Reginaldo Sardinha.

O projeto contempla a instalação de 532 luminárias de LED nos arredores do campo esportivo da SQSW 304, na Quadra 08 do Setor Indústrias Gráficas (SIG) e nas áreas residenciais do Sudoeste. Os recursos que viabilizam a iniciativa são provenientes de emenda parlamentar do deputado Sardinha, no valor aproximado de R$ 370 mil.

De acordo com a administradora do Sudoeste, a maior parte dos prédios residenciais não possui garagem, espaço onde uma boa iluminação se faz necessária para que a população se sinta segura. “O Sudoeste tem uma boa qualidade de vida, mas os moradores aqui do setor econômico se sentem abandonados, porque nunca houve investimento. Então, essa nova iluminação com certeza vai trazer muitas melhorias para as nossas vidas”, elogiou Tereza Lamb.

Durante o evento, o deputado distrital Reginaldo Sardinha mencionou os outros investimentos feitos na iluminação pública. “O Sudoeste, a Octgonal e o Cruzeiro Novo estão com projetos de iluminação de LED em andamento, porque quando falamos de segurança pública estamos nos referindo também a uma iluminação de qualidade”, destacou.

O presidente da CEB, Edison Garcia, reforça a importância da parceria entre a companhia, os parlamentares e as administrações regionais. “Tem sido muito benéfico para a população do DF a destinação de emendas parlamentares para a eficientização da iluminação pública. Por meio dos administradores das RA’s [regiões administrativas], temos executado grandes projetos que levam a tecnologia do LED para as comunidades, gerando sensação de segurança e inibindo a criminalidade”, declarou.

Além de melhorar a visibilidade de motoristas e pedestres, a luminária de LED gera uma economia de até 40% na conta de energia das regiões administrativas. Além disso, o equipamento tem vida útil mais longa do que a luminária convencional de vapor de sódio e precisa de menos manutenção para continuar em pleno funcionamento.

As informações são da Agência Brasília