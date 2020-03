Iges-DF abre contratação emergencial em combate ao coronavírus

PUBLICIDADE 

O Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (Iges-DF) abriu, nesta terça-feira (24), contratação temporária e emergencial para reforçar as equipes da Saúde-DF no combate ao coronavírus. Serão contratados os cargos de médico psiquiatra, psicólogo e fisioterapeuta.

O cargo para médico psiquiatra será de 20h semanais; o de psicólogo, 40h; e o de fisioterapeuta, de 30h. Os profissionais atuarão pelo período de seis meses.

A contratação emergencial vai ocorrer através de análise curricular. O encaminhamento de currículos deverá ser feito pelo o email: selecao@igesdf.org.br