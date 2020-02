IFB reforça parceria com Secretaria de Saúde com ações para 2020

PUBLICIDADE 

O Instituto Federal de Brasilia (IFB) inicia mais uma turma de formação em Língua Brasileira de Sinais (Libras), para os servidores da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. A parceria firmada, em 2019, trata da oferta de formação em Libras – e até o momento 300 servidores já foram capacitados no primeiro módulo, ministrado pelo IFB.

Para o programa da nova capacitação, a equipe de professores, todos fluentes em Libras, apresentará mais um módulo com o conteúdo programático focado em uma metodologia específica para a área de atendimento ao público.

A atividade será ministrada pelo professor do Instituto Federal de Brasília, Leandro Torres, mestrando na pós-graduação em Estudos da Tradução, na Universidade de Brasília. O professor é surdo, ou seja, tem como sua primeira língua – a Língua Brasileira de Sinais – atuando no Campus Taguatinga. Entre os diferenciais do curso estão as dinâmicas próprias de ações inclusivas e a abordagem para um atendimento ao público mais humanizado; além disso, o material didático será disponibilizado de forma online e conta com imagens ilustrativas.

A aula inaugural acontece amanhã (11.02), no Hospital Regional de Taguatinga (HRT), para 40 servidores da Secretaria e, ainda este semestre serão disponibilizadas mais 80 vagas para o curso intermediário, com realização prevista no Campus Brasília. “A oferta desses cursos é um grande benefício à comunidade surda – eles se sentem mais seguros e bem atendidos, sem passar por constrangimentos na hora do atendimento”, Valdilene Chaves Furtado de Oliveira, professora de Libras.

“Hoje o IFB tem um quadro de professores altamente qualificado para formação profissional em atendimento às especificidades da sociedade. Estamos abertos para dialogar com as instituições que prestam serviço à população e, principalmente, para apoiar ações que vão ao encontro da legislação de inclusão social vigente. Além disso, as atividades reforçam à missão do IFB como fomentador social na ampliação de atendimento ao cidadão surdo do Distrito Federal”, esclarece Alessandra do Carmo Fonseca, Coordenadora de Políticas Inclusivas.

Aula Inaugural de Libras para SES/DF

11 de fevereiro (terça-feira), às 14 horas

Hospital Regional de Taguatinga (HRT)/ Setor C Norte Área Especial 24