Hran só tratará pacientes com o novo coronavírus

Referência no combate ao novo coronavírus, o Hospital Regional da Asa Norte (Hran) será esvaziado, até o final da semana, para atender somente casos de covid-19. A unidade será totalmente disponibilizada para internação de pacientes com o coronavírus, sejam adultos ou crianças.

A Secretaria de Saúde se reuniu com superintendentes e diretores hospitalares das Regiões de Saúde nesta segunda-feira (23) para tratar do fluxo de pacientes durante a pandemia do Covid-19, mantendo atendimento sem deixar de assistir pacientes com outras doenças.

“Apenas os queimados continuarão no Hran. Hoje, temos internados com Covi-19 uma paciente na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e oito suspeitos, sendo seis adultos e duas crianças que estão internadas na pediatria”, explica o secretário adjunto de Assistência, Ricardo Tavares.

Os pacientes que não têm coronavírus começaram a ser retirados do Hran neste domingo (22).

O transporte foi feito pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (samu-DF) e pelo Corpo de Bombeiros Militar (CBM). São pacientes com outras doenças como, diabetes descompensada, hipertensão descontrolada e pacientes cirúrgicos. Os critérios para transferência dos pacientes são: região de residência do paciente, necessidade clínica e disponibilidade de vagas.

Todos eles foram levados para os hospitais das regiões administrativas de onde eles residem ou que sejam mais próximos de suas residências. Ainda precisam ser deslocados em torno de 60 pacientes, os outros já foram redistribuídos nos demais hospitais da rede.

Caso haja necessidade, a Secretaria de Saúde vai utilizar o Hospital da Polícia Militar, da rede Ímpar (particular) e instalar leitos no Estádio Mané Garrincha, tudo para atender pacientes com coronavírus.

Para esvaziar a emergência do Hospital Regional da Asa Norte (Hran) os pacientes que não sejam suspeitos de coronavírus devem procurar os hospitais que atendem sua Região de Saúde. As especialidades de Pediatria e Clínica Médica serão distribuídas em todos os hospitais da rede, exceto o Hospital de Base, que é referência em trauma.

Os pacientes da Região Central (Asa Norte, Lago Norte, Asa Sul, Varjão, Vila Planalto e Cruzeiro) e da Região Centro-Sul (Guará, Candangolândia, Núcleo Bandeirante, Estrutural, SAI, SCIA, Riacho Fundo I e II e Park Way) deverão procurar os hospitais Universitário de Brasília (HUB) e o Materno Infantil de Brasília (Hmib).

Os pacientes da Região Central de Saúde que precisarem de emergência nas especialidades de Ginecologia e Obstetrícia devem procurar o Hospital Universitário de Brasília (HUB), já os pacientes da Região Centro-Sul devem procurar o Hospital Materno Infantil de Brasília (Hmib).