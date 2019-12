Homem que desmanchava carros e vendia peças na internet é preso

PUBLICIDADE 

No início da noite dessa segunda-feira (30), uma equipe da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) realizava patrulhamento no Buritizinho quando um homem, que teve seu veículo furtado no dia anterior, afirmou ter recebido a informação de que um indivíduo estava vendendo as peças de seu veículo na internet. Identificado como Rafael, a localização da venda das peças era no Condomínio Versalles, em Sobradinho II.

A PM recebeu a informação de onde ele morava e, nas proximidades do local indicado, abordaram o homem e o questionaram sobre o veículo. Ele confessou estar em posse do veículo e indicou onde estava.

Além do veículo produto de furto, a PMDF encontrou outro veículo, um VW/Gol branco, suspeito de ser usado em diversos furtos em Sobradinho. O homem foi preso.

Rafael afirmou que usava o lote da família para fazer desmanche dos veículos e colocar as peças à venda no mercado negro. Ele foi levado para a delegacia e autuado em flagrante por receptação de veículo furtado.