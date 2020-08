Homem é preso por torturar bebê de 9 meses no Paranoá

PUBLICIDADE

Um homem de 21 anos foi preso em flagrante na noite de domingo (23) suspeito de agredir com um galho de árvore um bebê de 9 meses. O caso ocorreu no Paranoá, próximo à pizzaria Café Sem Troco.

Segundo a delegada Jane Klébia, da 6ª Delegacia de Polícia (Paranoá), o bebê é um dos três filhos da companheira do suspeito. Os dois vivem juntos há cerca de um ano. As outras duas crianças têm 3 e 5 anos e também eram vítimas de agressão.

O caso chegou até as autoridades por meio da avó afetiva das crianças. A menina de 5 anos estava com ela no domingo (23) e, na hora de voltar para a casa da mãe, disse que não queria, por conta das agressões. Em seguida, a própria família deteve o suspeito e chamou a polícia.

O homem confessou o crime e foi preso em flagrante pelos golpes no enteado. Ele acabou autuado por tortura e poderá pegar até oito anos de prisão. Será instaurado inquérito para apurar as agressões contra as crianças mais velhas.

A delegada Jane Klébia fala mais sobre o caso: