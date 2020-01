Homem é preso após espancar e sequestrar filho de quatro anos

PUBLICIDADE 

Na noite dessa quarta-feira (1º), enquanto uma equipe da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) estava na 30ª Delegacia de Polícia (DP) atendendo outra ocorrência, uma mulher estava no local, nervosa, chorando e gritando por socorro após o marido agredir o filho de quatro anos do casal e ameaçar matá-lo.

Ela contou à corporação que o homem chegou em casa nervoso e agrediu a criança, batendo com a cabeça dele na parede. Em seguida, pegou o menino no colo e disse que iria para a mata ao lado da favelinha da quadra 7, em São Sebastião, a fim de dar um fim na situação. Segundo a PMDF, a fala pode sugerir que ele mataria a criança. O homem, identificado como Hudson, pegou a criança no colo e foi para o local.

Após o relato da mãe, a PMDF solicitou, então apoio ao Prefixo do BPCães, que estava nas proximidades, e ao GTOP41 enquanto se dirigiam para o local. Moradores da região já estavam procurando Hudson e indicaram para a corporação onde ele teria entrado com o filho.

A região é extensa e ficou definido os parâmetros de busca. O sargento Godoi, que auxiliava no atendimento, solicitou à mãe do menino o telefone do suspeito e tentou entrar em contato com ele. Após diversas tentativas, Hudson atendeu o telefone bastante alterado, nervoso e apresentando mudanças de humor. Ele foi acalmando pelo sargento, que conseguiu se aproximar do suspeito durante a negociação, fazendo com ele ele se entregasse, indicando para a corporação onde estava.

O menino foi, então, resgatado. Ele apresentava lesões visíveis na boca, cabeça, perna direita, sangramento no nariz e escoriações por todo o corpo por causa dos espinhos nas árvores da região. A criança foi levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de São Sebastião. Em seguida foi transferido para o Hospital Regional do Paranoá (HRPa) por causa de uma possível hemorragia na cabeça.

Hudson foi levado para a 30ª DP para que fosse possível tomas as providências cabíveis.