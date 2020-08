GDF permite que maiores de 60 anos frequentem igrejas

PUBLICIDADE

O Governo do Distrito Federal (GDF) liberou, nesta quarta-feira (12), a participação de pessoas com mais de 60 anos de idade em cultos e missas. Este grupo, considerado de risco da covid-19, estava proibido de frequentar centros religiosos desde meados da pandemia.

Seguem proibidos os menores de 12 anos e as pessoas com comorbidades. Os cultos, missas e rituais continuam devendo ser feitos somente em locais com capacidade para mais de 200 pessoas.

A decisão foi publicada no Diário Oficial (DODF).