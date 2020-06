Estudante do IFB está entre os finalistas na Feira Brasileira de Jovens Cientistas

PUBLICIDADE

Por Guilherme Gomes

Com um projeto na área de Medicina, um estudante do Instituto Federal de Brasília (IFB) está entre os 16 finalistas na Feira Brasileira de Jovens Cientistas (FBJC). Wanghley Martins, do curso Técnico em Informática Integrado se destacou entre os 300 participantes e vai apresentar uma proposta de “Sistema para auxiliar no diagnóstico da doença de Parkinson”.

O estudo foi desenvolvido sob a orientação do professor de Tecnologia da Informação do IFB, Fábio Henrique Oliveira. Para concorrer em algumas categorias de premiação, Wanghley conta com o apoio de todos por meio de curtidas e votos em seu projeto que está disponível em : https://fbjc.com.br/mostraDetalhes.php?projeto=536

A proposta do estudante pode ser vista e curtida até domingo (28). Para conhecer melhor o jovem pesquisador do IFB acesse seu GitHub ou LinkedIn (https://www.linkedin.com/in/wanghley/)





