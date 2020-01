Em Samambaia, motorista foge após atropelar cinco pessoas

PUBLICIDADE 

Cinco pessoas foram atropeladas em frente a um bar localizado na QR 515 de Samambaia na última segunda-feira (6). Segundo informações preliminares, acontecia uma festa na frente do estabelecimento. Depois do atropelamento, o motorista fugiu do local sem prestar socorro.

As vítimas não ficaram feridas com gravidade. A criança de 12 anos teve uma contusão no crânio e foi levada ao Hospital Regional de Taguatinga (HRT); um homem de 23 anos sofreu edemas na perna esquerda e na cabeça. Foi levado ao Hospital Regional de Ceilândia (HRC); uma mulher, 32 anos, alegava dores na cabeça, tórax e abdômen. Foi transportada ao Hospital Regional de Samambaia (HRSam).

A quarta vítima foi atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e não há informações detalhadas sobre o estado de saúde; a quinta pessoa não precisou ser transportada.

A Polícia Militar (PMDF) foi acionada para o local. A 32ª Delegacia de Polícia (Samambaia Sul) investiga o caso.