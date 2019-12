PUBLICIDADE 

Uma tentativa de assalto em Samambaia terminou em homicídio nesta quarta-feira (18). O crime aconteceu em uma casa localizada na quadra 323 da região, por volta de 4h30.

Dois homens chegaram em um carro com placa de Goiânia-GO, invadiram a casa e renderam a família que mora no local. Um dos membros entrou em luta corporal com um dos suspeitos, tomou a arma dele e atirou. A vítima do disparo morreu no local.

O outro suspeito do assalto foi agredido por populares, mas conseguiu fugir.

A perícia da Polícia Civil (PCDF) foi acionada para a ocorrência.

Aguarde mais informações.