Dia do Pediatra: IGESDF destaca o HRSM como referência no tratamento de crianças

Na data de hoje (27/07), em que se comemora o Dia do Pediatra, o Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IGESDF) destaca o serviço disponibilizado pelo Hospital Regional de Santa Maria (HRSM). Com atendimentos desde 2018, a equipe de pediatras da unidade de saúde é referência em tratamento com os pequenos.

Os pediatras do hospital atendem crianças de 0 a 13 anos de idade. Sergio Costa, diretor-presidente do IGESDF, explica que a unidade atende a população de Santa Maria e entorno e foca nos atendimentos priorizados pela classificação de risco vermelho, amarelo e laranja.

“Essa estratificação visa estabelecer prioridade aos atendimentos, a partir do seu nível de complexidade. Os pacientes classificados em verde são aqueles que não estão em risco potencial e podem ser atendidos em unidades básicas de saúde. Essa forma de hierarquizar os atendimentos visa à organização de fluxo e a melhor estruturação do atendimento, principalmente em épocas de alta demanda”, explica.

O superintendente operacional do HRSM, Ubiraci Nogueira, conta que a unidade de pediatria funciona desde 2018 e atende, em média, 200 pacientes mensalmente.

“Temos estrutura de box pediátrico, que funciona como uma unidade de terapia semi-intensiva, com seis leitos equipados com ventiladores mecânicos. Além disso, temos uma unidade de cuidados prolongados e de internação em pediatria. ”, explica.

Para o médico, Deivson Mundim, que compõem a equipe da pediatria do HRSM e atende na emergência do hospital, a especialidade é empolgante e inspiradora e um campo que desafia o profissional a todo o tempo.

“Escolhi a pediatria por ser uma especialidade desafiadora e por suas emergências, por perceber a importância da necessidade de estarmos capacitados para o enfrentamento de situações inesperadas. A criança, quando doente, é um ser que nos traz informações sutis sobre seu estado clínico e, por isso, precisamos ter o feeling para perceber e intervir adequada e oportunamente. Além disso, a relação com a família em sofrimento e o nosso papel de acolher e acalmar nos traz recompensas imensuráveis. Eu amo o que faço”, afirma Deivson.

DIA DO PEDIATRA – O Dia do Pediatra é celebrado anualmente no dia 27 de julho, data escolhida por ser o dia da fundação da Sociedade Brasileira de Pediatria, ocorrida em 1910.

