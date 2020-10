Dia de afogamentos no Lago Paranoá paralisam buscas por Gabriel no local

PUBLICIDADE

Nesta segunda-feira (12), dois afogamentos ao longo do Lago Paranoá, interromperam as buscas por Luís Gabriel da Silva Oliveira, desaparecido no lago desde o último sábado (10). Os dois casos aconteceram quase que simultaneamente.

Próximo a Ponte JK, um homem que aparenta ter entre 40 e 50 anos se afogou próximo a ponte e foi resgatado pelo corpo de bombeiros, que tentou realizar a reanimação, mas sem êxito. A identidade da vítima não foi revelada.

O outro caso aconteceu na altura da Prainha do Lago Norte e a vítima não havia sido localizada até as 17h desta segunda. Os bombeiros prosseguirão nas buscas até quando houver visibilidade.