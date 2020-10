Bombeiros seguem buscas por jovem desaparecido no Lago Paranoá

PUBLICIDADE

O Corpo de Bombeiros (CBMDF) segue em busca do jovem desaparecido no Lago Paranoá. Luís Gabriel da Silva Oliveira, 27 anos, estava em uma lancha na noite de sábado (10), quando veio a cair na água. Desde então, não foi mais visto.

As buscas tiveram início logo após o desaparecimento, por volta de 19h20 do sábado. Depois, foram retomadas no domingo (11) e perdurou pelo restante do dia. Às 6h30 desta segunda (12), os militares voltaram ao Lago.

De acordo com o CBMDF, a lancha na qual Gabriel estava a bordo seguia em baixa velocidade. Assim que o jovem caiu na água, o piloto parou a embarcação. No entanto, o rapaz afundou repentinamente.

Cinco embarcações do CBMDF, além da equipe terrestre de apoio, trabalham para encontrar Gabriel. A Guarda Costeira Fluvial da Marinha do Brasil também foi acionada. Os militares mergulham em uma profundidade média de 19 metros.