DF tem 26ª morte por coronavírus

PUBLICIDADE 

Nesta quinta-feira (23) a Secretaria de Saúde do Distrito Federal confirmou a 26ª morte por coronavírus no DF. A vítima, um homem de 85 anos, faleceu nessa quarta-feira (22) em sua residência, na Estrutural. Ele não apresentava comorbidades.

No fim da manhã desta quinta-feira (23) o Governo do Distrito Federal (GDF) informou que a capital já tem 968 casos confirmados do novo coronavírus. O número aumentou em sete casos desde o último balanço, divulgado na noite de quarta (22).

Dentre os casos confirmados, são 61 pessoas hospitalizadas, sendo 32 em Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) e 29 em enfermarias.

Bombeiros com covid-19

Os quatro bombeiros do 25º GBM, quartel de Águas Claras, que testaram positivo para o novo coronavírus nessa terça-feira (21) no posto da Uniplan foram convocados pela Secretaria de Saúde para refazer o teste, segundo nota do CBMDF, “em virtude de possível erro na análise dos resultados”.

Segundo a corporação, os quatro bombeiros testaram negativo no novo teste e os outros militares da mesma unidade que também se submeteram ao teste não estão com o vírus.

A Administração de Águas Claras intensificará as ações preventivas com adoção de procedimentos de higienização (com solução a base de hipoclorito de sódio), que serão feitos em diversos locais da cidade. O serviço de higienização será feito por uma equipe contratada pela própria Administração, iniciando-se nos quartéis da PMDF e do CBMDF.