DF receberá 41,5 mil doses da vacina de Oxford

O Distrito Federal receberá 41.500 dos 2 milhões de doses da vacina de Oxford/Astrazeneca. O carregamento com o imunizante deve chegar à capital no domingo (24).

A confirmação veio após a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) concluir a análise das doses da vacina. Este carregamento foi produzido no Instituto Serum, na Índia, e enviado à Fiocruz na noite de sexta-feira (22).

A divisão de quantas doses cada unidade federativa recebe é feita com base no quantitativo da população. São Paulo é o estado que receberá o maior número: 501.960.

As 41.500 doses da vacina de Oxford se juntam às 106.160 da Coronavac recebidas na última segunda-feira (18). A Coronavac tem sido utilizada desde terça (19) para vacinar o primeiro dos quatro grupos prioritários (profissionais da linha de frente no combate à covid, indígenas, idosos e pessoas com deficiência que vivem em instituições de longa permanência, além dos cuidadores destas pessoas).

A Secretaria de Saúde e o GDF não disseram qual será o destino das doses da vacina de Oxford. Ainda não se sabe, por exemplo, se as 41.500 doses serão utilizadas para vacinar o segundo grupo prioritário, onde se encaixam idosos acima de 60 anos.