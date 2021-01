DF já vacinou 15.134 pessoas contra Covid-19

PUBLICIDADE

A campanha de vacinação contra a Covid-19 começou a ser realizada no Distrito Federal, no dia 19 de janeiro. Ao todo, 106.160 doses da vacina CoronaVac foram destinadas para imunizar até 53.080 brasilienses que estão situados no público-alvo da primeira fase da campanha.

Nesta etapa, trabalhadores da saúde que têm contato direto com pacientes com Covid-19, agentes do setor administrativo que fazem a ficha de pacientes nos hospitais, auxiliares de limpeza dos hospitais e unidades básicas de saúde e vigilantes vão ser imunizados. Além disso, idosos acima de 60 anos e pessoas com deficiência a partir dos 18 anos que vivem em unidades de acolhimento, e indígenas estão incluídos.

Balanço da vacinação no DF até 22 de janeiro:

Vacinação de todos os integrantes da primeira fase da campanha de vacinação:

Região de Saúde Central: asas Sul e Norte, lagos Sul e Norte, vilas Planalto e Telebrasília, Varjão, Cruzeiro, Noroeste, Sudoeste/Octogonal

Unidades: Hran, UBSs, unidades de acolhimento, indígenas + Hmib, Hospital de Base e Hospital Santa Helena

Número de vacinados: 3.460

Região de Saúde Centro-Sul: Guará, Estrutural, SIA, SCIA, Candangolândia, Núcleo Bandeirante, Park Way, Riacho Fundo I, Riacho Fundo II

Unidades: Hospital do Guará, UBSs, unidades de acolhimento + Hospital de Campanha da PM

Número de vacinados: 1.259

Região de Saúde Norte: Planaltina, Sobradinho, Sobradinho II e Fercal

Unidades: Hospitais de Planaltina e Sobradinho, UBSs e unidades de acolhimento

Número de vacinados: 2.007

Região de Saúde Oeste: Brazlândia, Ceilândia e Sol Nascente/Pôr do Sol

Unidades: Hospitais de Brazlândia e Ceilândia, UBSs, unidades de acolhimento + UPA de Ceilândia

Número de vacinados: 2.367

Região de Saúde Sudoeste: Samambaia, Taguatinga, Recanto das Emas, Vicente Pires, Águas Claras e Arniqueira

Unidades: Hospitais de Samambaia e Taguatinga, UBSs e casas de acolhimento

Número de vacinados: 2.770

Região de Saúde Sul: Gama e Santa Maria

Unidades: Hospitais do Gama e de Santa Maria, UBSs + Hospital Maria Auxiliadora

Número de vacinados: 2.333

Região de Saúde Leste: Paranoá, Itapoã, São Sebastião e Jardim Botânico

Unidades: Hospital da Região Leste, UBSs, indígenas

Número de vacinados: 938

Total de vacinados: 15.134

Total de vacinas distribuídas para aplicação nas Regiões de Saúde: 50.280

As informações são da Secretaria de Saúde do Distrito Federal