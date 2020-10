DF recebe 200 mil equipamentos de proteção da China

PUBLICIDADE

Os hospitais da rede pública de saúde receberam, nesta quarta-feira (28), 200 mil equipamentos de proteção individual (EPIs). O material foi doado pela Embaixada da China para o Governo do Distrito Federal (GDF), por meio do Comitê Todos Contra a Covid, coordenado pelo vice-governador Paco Britto. Entre os itens recebidos estão máscaras e luvas descartáveis e aventais cirúrgicos.

De acordo com o embaixador da China, Yang Wanming, este é o terceiro lote de doações do governo chinês para o Brasil e está sendo destinado, especialmente, para o Distrito Federal. “Tenho certeza que a amizade entre os dois países, China e Brasil, sairá mais forte após a pandemia”, frisou o embaixador.

A China foi o primeiro país do mundo a enviar ajuda para o Brasil desde que a crise sanitária causada pelo novo coronavírus se instalou no país. Somente a recebida nesta quarta-feira chega a R$ 2,5 milhões. No total, mais de R$ 40 milhões já foram enviados em forma de doações do país asiático para cá.

Para o secretário de Saúde, Osnei Okumoto, a relação entre o Brasil e a República Popular da China é extremamente importante, principalmente quando se fala sobre inovação tecnológica. “O DF necessita muito do acolhimento do país que tem essa grandiosidade no setor”, disse.

As informações são da Agência Brasília