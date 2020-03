Covid-19: Caesb suspende atendimento presencial

PUBLICIDADE 

O atendimento presencial da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) feito a população nos escritórios externos será suspenso a partir de segunda-feira (16). Mas a empresa reforça que os mesmos serviços oferecidos pelos escritórios estão sendo ofertados em meios virtuais, como site, aplicativo e telefone.

O objetivo é evitar aglomerações nas unidades fixas da companhia, acompanhando os decretos publicados pelo Governo do Distrito Federal sobre o coronavírus. A decisão vale por 15 dias que podem ser prorrogados ou cancelados a depender da situação da pandemia e das medidas anunciadas pelo do GDF neste período.

Pelo aplicativo de autoatendimento, disponível para download nos sistemas Android e IOS, os usuários podem solicitar revisão ou segunda via de contas, alteração de titularidade e vencimento, além de informações sobre consumo de água, consulta de protocolos, entre outras opções.

O site oficial da companhia também oferece esses serviços e outros, como parcelamento de débitos, 1ª ligação de água, auto-leitura, ressarcimento de danos, alteração do titular da conta e do vencimento, religação de água, situação de débito.

Outra opção virtual é a central de relacionamento com o cliente pelo telefone 115. Por ele, o usuário tem informações sobre a Caesb, solicita manutenção de água e esgotos e ainda serviços comerciais como análise de contas, atualização de cadastro e religação. Por meio do 115, o usuário pode também obter informações sobre as faltas de água nas regiões administrativas do DF.

Em fase de testes, a Companhia realiza também atendimento via WhatsApp para as localidades de Ceilândia, Samambaia, Sobradinho, Planaltina e Taguatinga. O número é (61) 98480-5115.

Novas medidas de prevenção ao coronavírus serão anunciadas pela diretoria da empresa nesta segunda-feira (16).

Confira as cidades que terão os escritórios fechados:

– Planaltina

– Sobradinho

– São Sebastião

– Paranoá

– Núcleo Bandeirante

– Guará

– Taguatinga

– Ceilândia

– Brazlândia

– Samambaia

– Recanto das Emas

– Gama

– Santa Maria

* Com informações da Caesb