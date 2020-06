Começam as obras da UPA de Planaltina

PUBLICIDADE

Esperada com ansiedade pela população de Planaltina, a Unidade de Pronto Atendimento da cidade começa a sair do papel. A manhã desta segunda-feira (29/6) foi marcada pela chegada das máquinas e o início dos trabalhos no local.

“Essa é uma conquista da população pela qual muito temos trabalhado. Levamos essa demanda ao governador Ibaneis Rocha e ele a acolheu, inserindo a UPA de Planaltina na lista de novas unidades a serem implementadas no DF”, destacou o deputado Claudio Abrantes. “Em nome da população, agradeço ao governador Ibaneis Rocha pelos esforços, e também ao secretário Francisco Araújo Filho. Parabenizo o morador de Planaltina pela vitória”, completou.

A nova unidade fica em frente à Estância Mestre D’Armas, uma das entradas da cidade. A área foi cedida ao poder público como contrapartida de um empreendimento imobiliário que está sendo construído no local. “Essa é uma dinâmica onde ganham todos. E, principalmente, a população, que passa a contar com o valioso equipamento público”, explicou Claudio Abrantes.

A finalização dos trabalhos deverá ocorrer em seis a, no máximo, oito meses. E o início das atividades do posto significará maior margem de tranquilidade para o sistema público de saúde de Planaltina, bem como de toda a região norte do Distrito Federal.

História

A UPA de Planaltina é um trabalho que vem sendo desenvolvido ao longo do tempo. O martelo sobre o local de sua construção foi batido no mês de setembro do ano passado. Após esse passo, o terreno, antes pertencente a uma construtora, foi transferido ao poder público. “Acompanhamos e atuamos em todos esses trabalhos, e agradecemos a parceria do Executivo, da Codhab, pelo cuidado no andamento dos processos”, destacou Claudio Abrantes, líder do Governo na Câmara Legislativa do Distrito Federal.

A licitação foi anunciada no início deste ano. E, no dia 13 de abril, o governador Ibaneis Rocha assinou o termo de autorização para o começo dos trabalhos, que ocorrem sob supervisão do IGES-DF. Em seguida, vieram as obtenções das devidas licenças, conforme avançaram os estudos, necessários para a definição do projeto.