Colônia Agrícola Sucupira recebe rede de esgoto

PUBLICIDADE

Há mais de vinte anos, a comunidade da Colônia Agrícola Sucupira, área urbana do Riacho Fundo, espera por melhorias na infraestrutura da cidade que possam impactar no aumento da qualidade de vida dos moradores. O Governo do Distrito Federal está trabalhando para que esse desejo se concretize. Neste ano, o Executivo está investindo mais de R$ 6,2 milhões para execução de rede esgoto no local. A iniciativa vai atender 1.122 lotes e beneficiará mais de 5 mil habitantes.

A construção vai viabilizar um sistema de esgotamento composto por duas estações elevatórias e as respectivas linhas de recalque, além de cerca um quilômetro de redes de coleta de esgoto sanitário no sistema condominial. Assim, serão desativadas todas as fossas sépticas da região, prevenindo a contaminação do solo e do lençol freático. O projeto, executado pela Companhia de Saneamento do Distrito Federal (Caesb), emprega mais de 400 trabalhadores, entre diretos e indiretos.

Nesta semana, máquinas pesadas e trabalhadores seguem na construção de mil metros de rede de esgoto. Também vão concluir a Estação Elevatória II, a maior que integra o sistema de esgoto local. O mecanismo é responsável pelo armazenamento de resíduos num nível elevado, que depois segue para as estações de tratamento usando a ação da gravidade.

O comerciante e morador da chácara 27, Felipe Hender, contou que a rede de esgoto era bastante esperada. “Em nove anos morando aqui, nunca vi tanto investimento público na Sucupira”, celebra o comerciante.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Morando há 25 anos na chácara 11 da Sucupira, Maria de Jesus Diniz, contou que implantação do esgoto era uma prioridade, tanto por questões de saúde quanto pela comodidade da população. “Estamos muito agradecidos ao governo pelo carinho e cuidado com nossa saúde e nossa cidade”, ressaltou Maria de Jesus Diniz.

A administradora da cidade, Ana Lúcia Melo, ressalta que é uma determinação do governador Ibaneis Rocha cuidar e servir a população do Riacho Fundo. “Não mediremos esforços para trazer ainda mais conquistas para a Sucupira”, afirmou. Ela lembra que outras melhorias estão chegando à região, como a troca de nova pavimentação da avenida principal.

As obras começaram em julho e têm previsão de conclusão em março de 2021.

Agência Brasília