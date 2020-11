CLDF tem recorde de aprovação de 75% dos brasilienses

PUBLICIDADE

Uma pesquisa de opinião realizada no Distrito Federal nas últimas semanas mostrou que 75% dos brasilienses consideram a Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) como “importante” ou “muito importante”. Esse foi o melhor resultado já registrado desde o início da série histórica, em fevereiro de 2011.

Nos últimos dois anos, a aprovação cresceu 21 pontos percentuais. Os que avaliaram como “pouco importante” ou “sem importância” ficaram em 23%, contra 43% na pesquisa de dezembro de 2018. A aprovação do “desempenho da CLDF” subiu de 8%, em 2015, para 26%, enquanto a avaliação negativa caiu de 57% para 22%.

O presidente da CLDF, deputado Rafael Prudente (MDB), ressalta que, nesses dois anos de gestão, a Câmara priorizou a transparência e a economia nos gastos, facilitando o acesso às informações e também aumentando a produtividade. “O resultado da pesquisa mostra que a população reconheceu nosso trabalho, mas também serve como um alerta: Ela está a cada dia mais bem informada dos trabalhos legislativos”, observa Prudente.

Já o vice-presidente da CLDF, Rodrigo Delmasso (Republicanos), destacou alguns fatores que explicam a melhoria da imagem positiva da CLDF: “Primeiro, o trabalho dos 24 deputados distritais, que não ficam em seus gabinetes e sim ouvem as reivindicações da sociedade; segundo, a transparência da Casa; terceiro, a proximidade que Câmara está tendo com a população”.

Para o coordenador de Comunicação Social da CLDF, Orlando Rangel, a pesquisa reflete o empenho dos parlamentares e servidores para melhorar a imagem institucional da Casa. Entre as ações mais importantes, ele destacou o novo Portal CLDF, inaugurado nesta quinta-feira (12), o fortalecimento das redes sociais, bem como a implementação do Portal da Transparência e da Agência de Notícias, ambos em fase de elaboração. “Estamos muito focados em informar com qualidade e transparência. Há outros projetos sendo desenvolvidos que irão aproximar ainda mais a sociedade da CLDF”. afirmou.

O chefe do Núcleo de Comunicação Interna da CLDF, Daniel Galindo, ressalta que melhoria da imagem institucional deve-se ao “esforço que a Casa está empreendendo para aumentar a transparência na sua atividade legislativa”. Para ele, a melhoria nas campanhas publicitárias, mais alinhadas aos compromissos institucionais da CLDF, e o novo painel eletrônico de votação, por exemplo, ajudaram a “trazer a sociedade para dentro das discussões”. Segundo Galindo, a população também reconheceu a importância do legislativo local no enfrentamento à crise gerada pela pandemia no DF. “As pessoas entenderam que a CLDF é uma ferramenta fundamental para Brasília”, avaliou Galindo.

Do total de entrevistados, 95% consideram importante que a CLDF preste contas à população sobre ações e benefícios que tenha realizado. Já 55,3% disseram que foram impactados por notícias da CLDF nos últimos meses, sendo 40,3% pela TV; 26,9% nas redes sociais; 19,5% em sites de notícias; e 6,2% no rádio. O levantamento, realizado a pedido da CLDF pela Parolle Comunicação e Serviços Especializados, ouviu 2 mil pessoas entre os dias 2 e 6 de outubro. A margem de erro é de 3% e o intervalo de confiança, de 95%.