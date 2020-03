CLDF aprova linha de crédito a juro zero para micro e pequenas empresas

PUBLICIDADE 

A Câmara Legislativa do DF (CLDF) autorizou o Banco de Brasília (BRB) a oferecer linhas de créditos a juro zero para micro e pequenos empresários locais. A medida visa dar recursos aos empreendedores, para que mantenham o empreendimento, os pagamentos de seus funcionários e a produção durante o período de quarentena gerada pelo coronavírus.

Aquele que se beneficiar do empréstimo precisa se comprometer a manter os funcionários. O Projeto de Lei, de autoria do deputado distrital Fábio Felix (PSOL-DF), segue para sanção do governador.

“As micro e pequenas empresas são responsáveis por 70 a 80% dos empregos no Brasil, precisamos que estes estabelecimentos comerciais não fechem as portas, isso causaria um aumento grave no desemprego. Também queremos garantir que, depois de superada essa crise, estejamos em um cenário econômico mais favorável”, afirma Fábio Felix (PSOL-DF).