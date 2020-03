Cidade Ocidental (GO): prefeitura confirma um caso de COVID-19

PUBLICIDADE 

Nesta segunda-feira (30), a Prefeitura Municipal e a Secretaria de Saúde de Cidade Ocidental confirmaram um caso do novo coronavírus no município. Segundo a Secretaria, o paciente que foi diagnosticado é um enfermeiro que trabalha na rede privada de Saúde do Distrito Federal.

De acordo com a secretária de Saúde, Luciane Bernardes, o profissional é um homem, de 33 anos, mora no centro da cidade e agora está em isolamento domiciliar. Os familiares que moram com ele foram para casa de outros parentes e estão em período de monitoramento. A Secretaria do município informou que existem 25 casos suspeitos e mais doze descartados.

A Secretaria Estadual de Saúde ainda não confirmou nenhum caso na Cidade Ocidental, mas deve confirmar até terça-feira (31). Vale lembrar que Valparaíso tem dois casos e Luziânia teve um óbito por conta da covid-19.