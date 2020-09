Carro apresenta pane e causa acidente no Lago Norte

PUBLICIDADE

Um veículo Fiat Tempra apresentou uma pane enquanto trafegava pela QI 5 do Lago Norte na manhã desta sexta-feira (11). O problema ocasionou um acidente na via.

O Corpo de Bombeiros (CBMDF) atendeu a ocorrência. A condutora do Tempra, de 50 anos, disse aos militares que o carro deu uma pane e parou completamente na via. Quando ela pensou em descer para sinalizar o problema, uma Ford Ranger atingiu a traseira de seu veículo.

Abalada, a motorista acabou tendo alteração na pressão arterial e dores por conta do acidente. Foi levada ao Hospital De Base para avaliação. O motorista da Ranger, de 44 anos, teve escoriações nos braços por conta do acionamento do airbag, mas não precisou ir a uma unidade de saúde.

A via precisou ser isolada durante o atendimento ao acidente, o que causou grande engarrafamento. Os motoristas acabaram usando parte do canteiro central para fugir do congestionamento: