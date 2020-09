Artista de Brasília diz ter sido vítima de agressão policial

View this post on Instagram

“.. Meu foco principal é aprender a lidar com o que está acontecendo no momento: pandemia + governo com política anti-cultura . Estamos sendo sabotados profissionalmente e destruídos como cultura diariamente por políticos reacionários, dogmáticos, com viés fascista, enquanto cumprimos quarentena. O FAC está parado, a Biblioteca Nacional está parada. Nossos projetos já aprovados há muito tempo não recebem verba porque esses órgãos não funcionam e ninguém consegue trabalhar. Um dia no final de junho, seguindo a risca todo o protocolo da pandemia, sai para pintar um mural na rua, com o intuito de trazer um respiro de arte pra cidade, como faço há mais de 7 anos e como sou reconhecido pelas pessoas de Brasília. Fui abordado violentamente pela polícia. Não pude nem sequer dizer o meu nome. Fui agredido verbalmente e com truculência física. Não pude falar, pegaram meus documentos, tomaram meu celular, tiraram a identificação do uniforme. Fui levado para a delegacia onde fui preso, algemado à uma barra de ferro, obrigado a ficar sem roupa e fazendo flexões enquanto eles riam. Fui xingado, ameaçado e humilhado por polícias pró-governo. Repetiam o tempo todo que, se eu fosse “bolsonaro”, o tratamento seria outro. Fiquei sem direito a usar máscara, sem celular, sem roupa, algemado, em uma cela trancada. Me chamaram repetidamente de “comunista vagabundo financiado por sindicatos de esquerda”. Isso durou mais de 4 horas na cela, em uma delegacia do Paranoá, sem que nenhuma pessoa, amigos ou familiares soubessem do meu paradeiro. O que aprendi com isso? Que precisamos ser fortes, falar sobre o que está acontecendo e deixar claro, para aqueles que escolheram o governo atual, o que vem acontecendo com os artistas da cidade e que precisamos urgentemente se manifestar, votar com mais clareza, consciência e bom senso. Passei por essa situação absurda no mesmo mês que recebi oficialmente o reconhecimento do meu trabalho pela secretaria de cultura do DF com um prêmio de arte e cultura pelos meus serviços de grafitti para a cidade. O que me deixa atônito. Alguma coisa muito errada e sombria está acontecendo no coração das pessoas. Isso precisa mudar..” (continua nos comentários) 👇