Arquidiocese de Brasília divulga orientações para as paróquias; missas não estão suspensas

Na manhã desta quarta-feira (18), a Arquidiocese de Brasília divulgou um documento com orientações as paróquias e aos fiéis a fim de ajudar na prevenção do novo coronavírus (Covid-19). As determinações são válidas até o dia 03 de abril e o documento, além de contar com novas providências, reafirma algumas orientações que já tinham sido passadas pela Arquidiocese.

Além disso, o documento declara que as celebrações podem ser canceladas. “Dependendo da evolução do quadro do coronavírus ou das determinações das autoridades competentes, a suspensão geral das celebrações poderá ser estabelecida para toda a Arquidiocese de Brasília, através de comunicado oficial.” A decisão de suspender as celebrações ainda não foi tomada.

No entanto, os idosos, enfermos e pessoas debilitadas ficam desobrigadas a cumprir o preceito de domingo.

O documento adia todos os eventos pastorais já programados que reúnam um grande número de pessoas e suspende catequeses, cursos de formação, assembleias, retiros, encontros pastorais e quermesses.

Além disso, pede para que as paróquias evitem celebrações de missas que reúnam grande número de pessoas, principalmente em lugares fechados, e recomenda que as igrejas disponibilizem mais horários de missa a fim de evitar grandes aglomerações.

O abraço da paz não deve ser realizado neste período e os fiéis, assim como já fora recomendado, devem continuar recebendo a comunhão na mão.

A arquidiocese ainda desaconselhou a utilização de folhetos durante a missa.

Os ‘mutirões’ de confissão que estavam sendo realizados pelas paróquias do Distrito Federal estão suspenso em busca de evitar as aglomerações.

A Arquidiocese pediu ainda que os templos ofereçam álcool em gel para a higienização das mãos. Para ler a íntegra do documento, clique aqui.



O documento é assinado pelo administrador da Arquidiocese de Brasília, Cardeal Dom Sérgio.